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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
10:58
Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!
Çöl sıcaklıklarının ardından bu kez Kharoon sıcakları yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji uzmanları; İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını açıklandı...