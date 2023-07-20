Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:58

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

Çöl sıcaklıklarının ardından bu kez Kharoon sıcakları yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji uzmanları; İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını açıklandı...

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Uzmanlar "Kharoon" sıcakları için uyarı yaptı.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve güney kesimleri için uyarılar üst üste geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

Yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, dün itibarıyla tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için uyarı! Kharoon sıcakları kavuracak: 40 dereceyi geçecek!

Hava sıcaklığı yarın yurt genelinde kritik seviyeye ulaşacak. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hisseedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

SON DAKİKA