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Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:29
Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!
Kara kış, kapıyı çaldı. Tüm yurtta sıcaklıklar rekor derecede azaldı. Meteoroloji hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece düşeceğini belirterek İstanbul için buzlanma uyarısı yaptı. Uzmanlar İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarihi açıkladı: O günlere dikkat!