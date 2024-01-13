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Haberler Yaşam Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:29

Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

Kara kış, kapıyı çaldı. Tüm yurtta sıcaklıklar rekor derecede azaldı. Meteoroloji hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece düşeceğini belirterek İstanbul için buzlanma uyarısı yaptı. Uzmanlar İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarihi açıkladı: O günlere dikkat!

Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

Kara kış, kapıyı çaldı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte tüm yurtta sıcaklıklar rekor derecede azaldı. Dün akşam saatlerinde özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, yerini ayaza bıraktı. Herkes İstanbul için yeni bir kar yağışı beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmeleri açıkladı.

Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece düşeceğini belirten uzmanlar Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

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Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

O BÖLGELERE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği açıklandı

Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR!

Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul uyarısı! Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi: O günlere dikkat!

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK!

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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