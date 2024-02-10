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Haberler Yaşam Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:11

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

Şubat ayında bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava tahminlerini paylaştı. Batı için fırtına, doğu için de kar ve çığ uyarısı yaptı. İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu alarm veren Meteoroloji uzmanlar, fırtına ve sağanak yağışın beklendiği şehirleri açıkladı…

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

Uzun süredir Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Türkiye, son bir haftadır bahardan kalma günler yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava tahminiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Batı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yapılırken doğuda çığ tehlikesinin beklendiği açıklandı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

O BÖLGELERE 'ÇIĞ' UYARISI!

Meteoroloji uzmanları, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceğini belirtirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSEK!

Son bir haftadır bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği vurgulandı. Açıklamada "Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

FIRTINA SERT ESECEK!

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği vurgulandı.

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