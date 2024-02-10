Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.