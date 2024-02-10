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Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
09:11
Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi: İstanbul dahil 21 için alarm verildi: Fırtına, sağanak ve çığ!
Şubat ayında bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava tahminlerini paylaştı. Batı için fırtına, doğu için de kar ve çığ uyarısı yaptı. İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu alarm veren Meteoroloji uzmanlar, fırtına ve sağanak yağışın beklendiği şehirleri açıkladı…