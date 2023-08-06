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Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!
Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
17:00
Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!
Türkiye, Eyyam-ı Bahur adı verilen çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Ülke genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların salı gününden itibaren ise 9 derece düşeceği belirtildi. İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul dışında; Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde de yağmur beklendiği bildirildi.