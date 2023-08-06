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Haberler Yaşam Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!
Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 17:00

Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

Türkiye, Eyyam-ı Bahur adı verilen çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Ülke genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların salı gününden itibaren ise 9 derece düşeceği belirtildi. İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul dışında; Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde de yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuruyor. Termometreler birçok ilde 40 derecenin altını görmüyor. Vatandaşlar ise serinlemek için sahillere akın ediyor.

Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

El nino sonrası ortaya çıkan çöl sıcaklarının ise yurdu ne zaman terk edeceği belli oldu.

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Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den sevindiren haber: İstanbul dahil birçok bölge için yağmur uyarısı!

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur beklendiğini açıkladı.

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