Haberler
Yaşam
Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:03
Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurt için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz, yarına dikkat çekerek kar yapışının beklendiğini açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil o iller için de önemli uyarılar yaptı…