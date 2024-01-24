Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

Haftalık hava tahmininde bulunan Şahin Şahbaz, fırtına, kar ve yağmur uyarısı yaptı. Soğuk ve yağışlı havanın Karadeniz üzerinden geldiğini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Şahbaz, "Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.