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Haberler Yaşam Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:03

Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurt için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz, yarına dikkat çekerek kar yapışının beklendiğini açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil o iller için de önemli uyarılar yaptı…

AA
Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

Bir süredir Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Türkiye için yeni bir uyarı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, ülkemizin yeni bir soğuk ve yağışlı hava etkisi altına gireceğini açıkladı.

Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

Haftalık hava tahmininde bulunan Şahin Şahbaz, fırtına, kar ve yağmur uyarısı yaptı. Soğuk ve yağışlı havanın Karadeniz üzerinden geldiğini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Şahbaz, "Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

SİS ETKİLİ OLACAK

Yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bilgisini veren Şahbaz, "Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz.

Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı! İstanbul ve Ankara için alarm verildi: Yarına dikkat!

O BÖLGELER İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini vurgulayan Şahbaz, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz" uyarısı yaptı.

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