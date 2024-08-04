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Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:13

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul’u sağanak vuracak

Son haftalarda yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul’u sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul’u sağanak vuracak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul’u sağanak vuracak

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul’u sağanak vuracak

SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI: TARİH VERİLDİ

MGM'nin raporunda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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