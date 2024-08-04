Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
16:13
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...