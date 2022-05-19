Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 19-20 MAYIS 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimleri dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin yüksekleri ile yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) görülecek yağışların ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında, yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların 19 Mayıs'ta (yarın) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.