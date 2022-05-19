Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı