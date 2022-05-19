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Haberler Yaşam Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 01:28

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış için son dakika uyarısı geldi. Megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 18 Mayıs'tan itibaren düşen sıcaklıkların ardından günlük hava durumunu merak etmeye başladı. MGM uyarı yazısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı önlem çağrısında bulunuldu. MGM haritayı paylaşıp son tahminlerini duyurdu. Peki 19-20 Mayıs 2022 İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji hava durumu son tahminler…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

MGM İstanbul başta olmak üzere pek çok ili yakından ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış başladı. Peki 19-20 Mayıs 2022 İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 19-20 MAYIS 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimleri dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin yüksekleri ile yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) görülecek yağışların ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında, yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların 19 Mayıs'ta (yarın) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda, yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! DİKKAT! 19-20 Mayıs 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek?

MANİSA 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın (Perşembe) Orta Toroslar, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde iç kesimleri, yarın öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA