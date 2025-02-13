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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:36

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Raporda, 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporuna göre; 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakiak hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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