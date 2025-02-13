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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:36
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 20 il için alarm verildi: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Raporda, 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...