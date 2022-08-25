Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.