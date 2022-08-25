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Giriş Tarihi: 25.08.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 22:31

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. Yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok ili sağanak yağışın etkisi altına alacağı belirtilerek vatandaşlardan olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Peki kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada batı illerinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağışa bağlı sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulunuldu. Meteorolojinin internet sitesinden önümüzdeki 5 günün hava durumu paylaşıldı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Meteorolojiden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

"Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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