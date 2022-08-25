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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 25.08.2022 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
22:31
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. Yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok ili sağanak yağışın etkisi altına alacağı belirtilerek vatandaşlardan olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Peki kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları..