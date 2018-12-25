Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan art arda son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul ve çevre illerde dün gece itibariyle başlayan şiddetli yağmur bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni yapılan tahminler doğrultusunda ise bu sabah saatlerinden itibaren ise yurt genelinde karla karışık yağmur ve yine yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...