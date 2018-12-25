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  • Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar geliyor!

'den ve kar yağışı uyarısı! kar geliyor!

Genel Müdürlüğü ve 'dan art arda kar yağışı ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle ve çevre illerde dün gece itibariyle başlayan şiddetli yağmur bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni yapılan tahminler doğrultusunda ise bu sabah saatlerinden itibaren ise yurt genelinde karla karışık yağmur ve yine yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 07:55
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu sabah puslu ve karla karışık yağmurlu bir havaya uyandılar. Öyle ki bireyler sabah saatlerinden itibaren telefonlara sarılmaya başladılar. Sıcaklıklar ve hava durumları ile ilgili sık sık uyarılar gelmeye devam ederken, bir diğer açıklama ise 'dan geldi. Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamalar İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Peki 'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara'nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yalova'da kuvvetli yağmur; Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, güneyi ile Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinden sonra yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde olması beklenen yağışların zamanla karla karışık yağmur yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

KIRKLARELI °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı geldi...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İzmir'in güney ilçeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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