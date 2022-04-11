Son dakika haberler! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması öngörülüyor. Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte hava durumu uyarıları ve bölge ve illerimizle ilgili diğer detaylar;