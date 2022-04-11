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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
09:42
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!
Hava durumu son dakika haberleri: Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi, yer yer bazı bölgelerde ise kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok bölge ve ile soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı geldi. İşte son dakika hava tahminleri