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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:42

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

Hava durumu son dakika haberleri: Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi, yer yer bazı bölgelerde ise kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok bölge ve ile soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı geldi. İşte son dakika hava tahminleri

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

Son dakika haberler! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması öngörülüyor. Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte hava durumu uyarıları ve bölge ve illerimizle ilgili diğer detaylar;

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

SON DAKİKA | BİRÇOK İL İÇİN UYARI: SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

İstanbul güne kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havayla başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

Marmara bölgesinin güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak!

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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