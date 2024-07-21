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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
09:36
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde sıcaklıkların 40 derece ve üzerine ulaşacağı tahmin edilirken, iki bölgede kuvvetli sağanak öngörülüyor. İşte 21 Temmuz 2024 günün hava durumu tahminleri...