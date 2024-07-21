Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu