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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:36

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde sıcaklıkların 40 derece ve üzerine ulaşacağı tahmin edilirken, iki bölgede kuvvetli sağanak öngörülüyor. İşte 21 Temmuz 2024 günün hava durumu tahminleri...

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Rapora göre; sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Rapora göre; bazı illerde sıcaklıkların 40 derece ve üzerini görmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

İKİ BÖLGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, iki bölge için sağanak uyarısı yaptı. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde ve Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

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