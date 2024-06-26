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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak
Giriş Tarihi: 26.06.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:17

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı illerde ise 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan bazı illerde de sağanak yağış bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

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