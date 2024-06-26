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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak
Giriş Tarihi: 26.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
09:17
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı illerde ise 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...