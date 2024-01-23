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Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:14
Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...
Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına girdi. Termometreler rekor derecede düştü, yurdun dört bir yanı buz kesti. Meteoroloji'den ise kritik açıklama geldi. Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul dahil 10 il için alarm verdi: Fırtına, buz ve don bekleniyor!