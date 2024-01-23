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Haberler Yaşam Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:14

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına girdi. Termometreler rekor derecede düştü, yurdun dört bir yanı buz kesti. Meteoroloji'den ise kritik açıklama geldi. Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul dahil 10 il için alarm verdi: Fırtına, buz ve don bekleniyor!

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yurdun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hemen her bölgesinde termometreler rekor derece düştü soğuk hava kendini hissettirmeye başladı.

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği açıklandı.

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Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı vurgulandı. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji uzmanlarının değerlenmesine göre kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için alarm verildi: Fırtına, buz ve don...

MARMARA'DA FIRTINA VAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

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