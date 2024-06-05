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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:19
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, bazı illerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve haberin detayları...