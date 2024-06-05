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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:19

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, bazı illerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve haberin detayları...

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

Ayrıca; bazı illerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: 42 dereceye ulaşacak

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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