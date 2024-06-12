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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:40

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları artışını sürdürerek yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıkların 44 dereceye ulaşacağı belirtilen rapora göre, rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öte yandan AKOM, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtti, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Haziran ayı ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların artarak devam edeceğini belirterek, hafta sonu için sağanak yağış uyarısı yaptı. AKOM ise İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu saat aralığına dikkat çekilerek vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

SON DAKİKA: YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Sıcaklıkların yurt genelinde artarak devam edeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

İKİ BÖLGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Rapora göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI: BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada ise, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

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