Haberler Yaşam Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:52

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü. İşte detaylar...