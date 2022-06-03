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Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:52

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü. İşte detaylar...

AJANSLAR
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı için toz taşınımı uyarısı yapmıştı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Peş peşe yapılan uyarıların ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu.

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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

KAYSERİ

Kayseri kent merkezinde dün akşam başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar devam etti.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu! Sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar, tozla kaplanan araçlarını temizledi.

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