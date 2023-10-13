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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
11:25
Sanatçı Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu hayat hikayesinden ilk kez bahsetti. Annesi Suphiye tarafından bir köye bırakıldığını ve hiç yüz yüze gelmediklerini belirten genç kadın, babası Metin Akpınar'ın da kendisini bağrına basmadığını söyledi. İşte Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam filmlerini aratmayan acı hikayesi…