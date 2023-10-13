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Haberler Yaşam Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:25

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

Sanatçı Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu hayat hikayesinden ilk kez bahsetti. Annesi Suphiye tarafından bir köye bırakıldığını ve hiç yüz yüze gelmediklerini belirten genç kadın, babası Metin Akpınar'ın da kendisini bağrına basmadığını söyledi. İşte Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam filmlerini aratmayan acı hikayesi…

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isimli bir kızı olduğu ortaya çıktı. Yıllarca mahkemelerde mücadele veren genç kadın, DNA testi sonucu ile Metin Akpınar'ın öz babası olduğunu kanıtladı. Karmakarışık duygular içinde olan Nebioğlu, hayat hikayesini ise Ankara Masası'na anlattı:

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

DUYGU NEBİOĞLU: ANNEM SUPHİYE İLE YAN YANA GELMEDİM...
"Yılların yorgunluğundan kurtulmuş olmanın mutluluğunu, gururunu, zaferini yaşıyorum. Çok üzgün seneler geçirdim. Suphiye annem ve Metin babam 87 yılında Antalya'da tanışıyorlar. 88 yılında da Antalya Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldim. Annemi 2007'de buldum. Hiç yüz yüze gelmedim. Sadece görüntülü konuştum. Annem, "Metin Akpınar ile görüşürsen benimle görüşemezsin" dedi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

"ANNEM BENİ KÖYE BIRAKIP YURT DIŞINA GİTMİŞ"
Zaten çok seyrek bir görüşmemiz vardı. Kendisi evlenip yurt dışına gittiği için, kendi hayatını ve menfaatlerini korudu. Yüz yüze gelmek bile istemedi. Babama ulaşmak istediğim için de tüm ilişkisini kesti. Annem İstanbullu, İzmir'e taşınınca sürekli Antalya'ya gidip gelme durumları oluyor. Ve burada beni dünyaya getiriyor. Annem beni Kemer'deki bir köyde bakıcı kadına bırakıyor. O kadına da çok ulaşmak istiyorum. Bugün hayattaysam onun sayesinde…"

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

"YURTTA ŞİDDET GÖRDÜM, KONUŞMAYI 7 YAŞINDA ÖĞRENDİM"
Bir süre sonra çocuk esirgeme kurumuna verildiğini belirten genç kadın, sözlerine şöyle devam etti: Yurtta şiddet gördüm. O dönemin hala sıkıntılarını yaşıyorum. Duyma kayıplarım var. 7 yaşında konuşmayı öğrendim. 7 yaşında duymaya başladım. Hiç duymuyordum. Donuk bir çocuk olduğumu söylüyorlar. Sonra Nebioğlu Ailesi, annem ve babam öğretmen, onlar beni alıyorlar. Beni büyütüp korudukları için; bağırdığımda, yıprandığımda destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum aileme."

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ilk kez konuştu: Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

"İLK ÖNCE BİYOLOJİK DAYIMDAN ÖĞREMDİM"
Nebioğlu, "Metin Akpınar'a dair ilk kanıt size nasıl ulaştı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İlk önce biyolojik dayımdan öğrendim. Sonra öz annemin yurt müdürüne yazdığı mektuba ulaştık.

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