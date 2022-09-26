Haberler Yaşam Metro saldırganının ‘disosyal’ oyunu tutmadı! Yine ‘ceza sorumluluğu tam’ çıktı

Giriş Tarihi: 26.09.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 12:22

Metro saldırganının ‘disosyal’ oyunu tutmadı! Yine ‘ceza sorumluluğu tam’ çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip yaşattığı korku dolu anlarla Türkiye'nin gündemine oturan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada ikinci kez Adli Tıp Kurumu'nun kapısı çalındı. İlk raporda "ceza sorumluluğu tam" raporu verilen saldırgan için avukatı "kişilik bozukluğu var" dedi, mahkeme bir kez daha rapor alma yoluna gitti. Kurum yeniden hazırladığı raporda sanıktaki kişilik bozukluğunun cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığını ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun altını çizdi.