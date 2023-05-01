Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…
Giriş Tarihi: 01.05.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:36

Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Büşra G. adlı küçük kızı metrobüste taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan Orhan E., hakkında mahkeme skandal bir karara imza attı. Sanık, "Metrobüs kalabalıktı. Ani fren yapınca ona yaklaştım" diyerek suçu metrobüse attı. Mahkeme, "Metrobüsün sıklıkla dolu olduğu bilinen bir gerçek. O gün de dolu olduğu ispatlandı" diyerek izahtan vareste bir şekilde sanığı beraat ettirdi. İstinaf Mahkemesi ise mağdur çocuğun samimi beyanına itibar ederek beraat kararını bozdu, sanığın pişmanlık göstermemesi ve inkara yönelik savunmasını dikkate alarak 3 yıllık cezada indirime de gitmedi.

ARZU KAYA
Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Büşra G. 2018 yılının Ocak ayında Sefaköy durağında metrobüse bindi. Metrobüsün kalabalık olması nedeniyle kendisine alan yaratmaya çalışan küçük kızın bulunduğu koridor noktasına Orhan E. yaklaştı. İddiaya göre de sürtünmeye başladı.

Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

Durumdan rahatsız olan Büşra G., tepki verip Orhan E.'ye yüzünü döndü ve cinsel saldırıyı da önlemek için sırt çantasını önüne koydu. Ancak hiçbir önlem sapık adamı durdurmadı. Aracın kalabalık olmasını ve küçük kızın hareket edememesini fırsat bilen adam cinsel saldırıya devam etti. Küçük kızın önüne çantasını koyması nedeniyle vücut teması sağlayamayan sapık adam bu kez elleriyle Büşra G.'nin bacaklarına dokunmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

Küçük kız, Orhan E.'nin eylemine devam etmesi üzerine "Yaşından başından utan, babam yaşındasın, utanmıyor" musun diye bağırmaya ve ağlamaya başladı.

Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

Bu durum üzerine bir yolcu küçük kıza yer verdi. Sapık adam da metrobüsten inmek istedi ancak yolcular bu duruma izin vermedi. Orhan E. son durakta gözaltına alındı.

Metrobüste genç kıza cinsel taciz! Sapıktan iğrenç sözler: Ani fren yapınca…

SAPIKLIĞINA KILIF BULDU, SUÇU METROBÜSE ATTI
Orhan E. sapıklığına bir kılıf uydurmaya çalıştı. Metrobüsün kalabalık olması nedeniyle ayakta durduğu sırada mağdur çocuğun kendisine sert baktığını ve kalabalık nedeniyle yerini değiştiremediğini söyledi.

SON DAKİKA