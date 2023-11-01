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Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:03

Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

İstanbul'da metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga boks ringini aratmadı…

İHA
Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi.

Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü.

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Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü.

Metroda tükürük kavgası: Bir anda ringe döndü!

Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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