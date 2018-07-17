Türkiye'nin en iyi haber sitesi

da yeni dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağustosta hizmete almayı planladığı 'nin ilk sürücüsüz su Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabının test sürüşleri yeniden başladı.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 17:28
  • 1
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

Hatta 12 Temmuz'da başlayan ve üç gün devam eden deneme seferlerine dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ara verilerek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı. Bugün de deneme sürüşlerine devam etmek için yeniden seferlere ara verildi.

  • 2
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümündeki faaliyetleri görüntüledi. Test sürüşleri, belediyenin ilgili birimlerindeki yetkililerin nezaretinde yabancı teknik heyet tarafından gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

DENEME SÜRÜŞLERİ 30 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" için yapılan test sürüşleri, sadece Yamanevler-Sancaktepe arasındaki ikinci etapta değil, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan hattının tamamında devam ettiriliyor.

  • 4
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

12-13 ve 14 Temmuz'da yapılan deneme sürüşlerinde teknik anlamda herhangi bir arıza ve aksaklık tespit edilmedi. Test sürüşleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bugün dahil olmak üzere 17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da da test sürüşleri devam edecek.

  • 5
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

Bu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattı 6 gün boyunca hizmet vermeyecek. Metro seferlerinin yapılmadığı günlerde, ulaşım İETT'nin bu güzergahta devreye soktuğu M5 numaralı otobüslerle sağlanıyor.

  • 6
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

AKSAKLIK VE ARIZA TESPİT EDİLMEDİ

Diğer günlerde gerçekleşecek deneme seferlerine herhangi bir aksaklık ve arızanın tespit edilmemesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hattının tamamını ağustos ayında hizmete alacak.

  • 7
  • 20
da yeni dönem başlıyor
Metroda yeni dönem başlıyor

Bunun için de gerekli hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Sürücüsüz nun Yamanevler-Sancaktepe kısmının hizmete alımıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na 7 istasyon daha eklenmiş olacak.

BİZE ULAŞIN