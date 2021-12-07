Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

Dünya tarihine adını yazdırmış en önemli düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle anarken Mevlana Haftası mesajları araştırılıyor. Mistisizmin ustalarından olan Mevlana hem eserleri hem sözleri ve mesajlarıyla milyonları etkilemiştir. Geçmişten günümüze unutulmaz, en güzel, kısa, uzun ve resimli Mevlana Haftası mesajı sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında Mevlana değerlerini yaymak için kutlanan Mevlana Haftası mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte en güzel, anlamlı, resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajı 2021