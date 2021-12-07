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Haberler Yaşam Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:23

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

Dünya tarihine adını yazdırmış en önemli düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle anarken Mevlana Haftası mesajları araştırılıyor. Mistisizmin ustalarından olan Mevlana hem eserleri hem sözleri ve mesajlarıyla milyonları etkilemiştir. Geçmişten günümüze unutulmaz, en güzel, kısa, uzun ve resimli Mevlana Haftası mesajı sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında Mevlana değerlerini yaymak için kutlanan Mevlana Haftası mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte en güzel, anlamlı, resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajı 2021

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri günün anlam ve önemi dolasıyla milyonların gündemine geliyor. Mevlana'yı anmak ve daha iyi anlamak amacıyla her yıl Aralık ayında belli tarih aralığında anılırken en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Mevlana mesajları yoğun ilgi görüyor. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler 7-17 Aralık tarihlerinde vatandaşlarla buluşturulacak. İşte Mevlana Haftası mesajları ve sözleri ile en güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajı 2021

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

MEVLANA HAFTASI MESAJLARI

Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

Hacca gideceksen, bir hac yoldaşı ara. İster Hintli olsun ister Türk ister Arap. Şekline, rengine bakma, maksadı ne, ona bak.

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..

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Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

KISA, UZUN MEVLANA HAFTASI SÖZLERİ

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun.

Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.

Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

Mevlana Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli Mevlana Haftası ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı

Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya'nın da sınırını

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

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