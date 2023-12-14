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Haberler Yaşam Mevlüt Erdinç'in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:47

Mevlüt Erdinç'in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, karısının çocuklarıyla birlikte kaçtığını iddia etti. Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Şantaj yapıyor! Çocukların benden olmadığını da söylüyor" dedi. Sosyal medyadan isyan etti...

Mevlüt Erdinç’in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in paylaşımları şoke etti. Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini söyledi.

Mevlüt Erdinç’in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

MEVLÜT ERDİNÇ: ŞANTAJ YAPIYOR
Sosyal medyadan isyan eden Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

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Mevlüt Erdinç’in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

1 MİLYON EURO'YU SÖYLEYİNCE...
Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

Mevlüt Erdinç’in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

MEVLÜT ERDİNÇ: BUGÜNE KADAR ÇOK SEVDİĞİM EŞİM...
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra eşinin kendisinden ayrılma kararı aldığını da belirten Erdinç, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…

Mevlüt Erdinç’in iddiaları şoke etti: Karım çocuklar senden değil dedi 5 aydır...

Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler.

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