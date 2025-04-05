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Haberler Yaşam ‘Mezopotamya'nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti
Giriş Tarihi: 05.04.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 07:19

‘Mezopotamya'nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, Güneydoğu'nun tarih ve turizm kokan kentlerine adeta akın etti. "Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" olarak adlandırılan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı tatilde yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, tarihi binlerce yıla dayanan üç kentteki tarihi noktaları gezdi.

Hüseyin KAÇAR
Nezir GÜNEŞ
‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

Mardin'in tarihi ve kültürel miraslarından biri olan ve Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram boyunca binlerce kişiyi ağırlayan antik kentte, yoğunluk nedeniyle köylüler bile kendi evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Dara Köyü, adeta bir açık hava müzesine dönüşerek ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden turistlere, köyde yaşayan çocuklar ve gençler rehberlik yaptı. Köylü gençler, antik kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere anlatarak hem turistlerin ilgisini çekti hem de aile ekonomisine katkı sağladı.

‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

Turistlere rehberlik eden gençlerden Ahmet Bilgiç, "Burası bizim köyümüz ve tarihimiz. Gelen misafirlere burayı tanıtmak bizim için bir gurur kaynağı," dedi. Ziyaretçiler, antik kentin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve halk arasında "zindan" olarak bilinen sarnıç ile nekropol alanı olan mezarlığa büyük ilgi gösterdi. Dara'nın yer altı su sarnıçları ve mezar odaları, ziyaretçilerin hayranlıkla gezdiği alanlar arasında yer aldı. Özellikle sarnıçlar, antik dönemin mimari ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

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‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

TURİSTLERDEN TAM NOT
Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden turistler, bölgenin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını ifade etti. İstanbul'dan gelen Zehra Taş, "Burası gerçekten büyüleyici bir yer. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle insanı adeta geçmişe götürüyor. Bayram tatilinde burayı görmek bizim için unutulmaz bir deneyim oldu," dedi. Dara Köyü sakinleri ve yetkililer, artan turist yoğunluğuna dikkat çekerek, köydeki altyapının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Köy sakinlerinden İbrahim Esen, "Her bayram köyümüz dolup taşıyor. Bu durumdan mutluyuz ama yollarımız ve otopark alanlarımız yetersiz kalıyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz," dedi.

‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

SUR ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞTI
Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekânları ziyaret etti. İslam âleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Camisi, Kurşunlu Camisi, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekânlar, ziyaretçilerle doldu. Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Kilisesi'nde bayram süresince yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin tarihi mekânlarının bulunduğu Sur ilçesinde bütün caddelerin turistlerle dolup taştığını söyledi.

‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

GÖBEKLİKTEPE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğradı.