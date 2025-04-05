‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti

Mardin'in tarihi ve kültürel miraslarından biri olan ve Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram boyunca binlerce kişiyi ağırlayan antik kentte, yoğunluk nedeniyle köylüler bile kendi evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Dara Köyü, adeta bir açık hava müzesine dönüşerek ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden turistlere, köyde yaşayan çocuklar ve gençler rehberlik yaptı. Köylü gençler, antik kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere anlatarak hem turistlerin ilgisini çekti hem de aile ekonomisine katkı sağladı.