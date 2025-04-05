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‘Mezopotamya'nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti
Giriş Tarihi: 05.04.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
07:19
‘Mezopotamya'nın Altın Üçgeni’ne ziyaretçi akını! Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı tatilde 500 bin kişi ziyaret etti
9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, Güneydoğu'nun tarih ve turizm kokan kentlerine adeta akın etti. "Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" olarak adlandırılan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı tatilde yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, tarihi binlerce yıla dayanan üç kentteki tarihi noktaları gezdi.