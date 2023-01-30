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Haberler Yaşam İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:50

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlandığı hava durumu raporuna göre kar yağışı başlıyor. Yurdun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrasında İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt aranıyor. Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen uzmanlar İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde olunacağının vurgusunu yaptı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi bölgede etkili olacak, kaç gün sürecek? İşte MGM kar yağışı uyarısı

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

MGM son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı milyonları yakından ilgilendiriyor. Ocak ayının son günlerinde etkili olan yağışlı hava yerini karlı havaya teslim edecek. Doğu bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu tahminleri

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da da bir kaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler." dedi.

SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

"İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR"

Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi.

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İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
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İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İzlanda soğukları her an kapıda! MGM’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
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