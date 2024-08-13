MHK012 HATASI VE ÇÖZÜMÜ! ÖSYM hatası nasıl çözülür? osym.gov.tr adresine neden giriş yapılamıyor?

Sunucu Problemleri: ÖSYM'nin sunucularında geçici bir arıza ya da yoğunluk yaşanıyor olabilir.

Site Bakımı: Web sitesinde planlı bir bakım veya güncelleme çalışması yapılırken bu tür hatalar oluşabilir.

Tarayıcı Sorunları: Tarayıcı önbelleği ya da çerezlerle ilgili problemler nedeniyle siteye erişim sağlanamayabilir.

Giriş Bilgileri: Yanlış veya eksik giriş bilgileri, bu tür hataların alınmasına neden olabilir.