Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:34
MHK012 HATASI VE ÇÖZÜMÜ! ÖSYM hatası nasıl çözülür? osym.gov.tr adresine neden giriş yapılamıyor?
YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca adayın ardından sitede yoğunluk yaşanıyor. ÖSYM sınav sistemi üzerinden sonuçları görüntülemek isteyen adaylar MH012 hatası nedeniyle sonuçlarını öğrenemiyorlar. Birçok aday bu soruna çözüm arıyor. TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmak isteyen adaylar ÖSYM AİS sonuç ekranına ulaşmıyor. Peki, MHK012 hatası nedir, nasıl çözülür? osym.gov.tr adresine neden giriş yapılamıyor?