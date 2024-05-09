MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

Bakan Koca, sisteme ilişkin detayları şu şekilde aktardı;

"Randevulu muayeneye yöneliş, beraberinde bazı uygulama zorlukları getirdi. Birkaç örnek vermek istiyorum: Geçen yıl, 23 Milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi.

Nüfusun yaklaşık 4'te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 Milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin %30'u kullanılamadı.

Aziz vatandaşlarım,

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum:

Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk.