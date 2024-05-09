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Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:11

MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden alınan randevulara onay sisteminin önümüzdeki hafta faaliyete alınacağını duyurdu. Hastane randevusu alıp gitmeyen kullanıcıları azaltmak adına işleme alınan bu sistem, MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir, nasıl olacak ve ne zaman başlayacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Bakan Koca'nın sisteme ilişkin açıklamaları.

MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

MHRS üzerinden alınan randevuya gidilmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyeti önlemek adına Onaylı Randevu Sistemi devreye alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre randevu kapasitesinin yüzde 30'u randevu alıp gitmeyen hastalar sebebiyle kullanılamıyor. Bu durumun önüne geçilmek üzere devreye alınan sistem, MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir, nasıl olacak ve ne zaman başlayacak sorularıyla inceleniyor. İşte sisteme dair detaylar.

MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda, MHRS'nin modifiye olduğunu belirterek yeni randevu sistemini şu ifadelerle açıkladı: "Ertesi gün randevusu olan hastamız akşam saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylayacak."

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MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

Bakan Koca, sisteme ilişkin detayları şu şekilde aktardı;

"Randevulu muayeneye yöneliş, beraberinde bazı uygulama zorlukları getirdi. Birkaç örnek vermek istiyorum: Geçen yıl, 23 Milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi.

Nüfusun yaklaşık 4'te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 Milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin %30'u kullanılamadı.

Aziz vatandaşlarım,

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum:

Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk.

MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

MHRS ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MHRS; telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek:

Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.

Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor.

Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun."

MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?

65 YAŞ ÜSTÜ VE KANSER HASTALARI AYRICALIKLI OLACAK

Y"eni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkânı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz.

Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, öngörümüze göre, birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız."

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