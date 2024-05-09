Haberler
Yaşam
MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir? Bakan Koca açıkladı: MHRS Onaylı Randevu Sistemi nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
14:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden alınan randevulara onay sisteminin önümüzdeki hafta faaliyete alınacağını duyurdu. Hastane randevusu alıp gitmeyen kullanıcıları azaltmak adına işleme alınan bu sistem, MHRS Onaylı Randevu Sistemi nedir, nasıl olacak ve ne zaman başlayacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Bakan Koca'nın sisteme ilişkin açıklamaları.