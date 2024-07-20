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Haberler Yaşam Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:14

Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

Dünya, dün online bilgi güvenliği firması CrowdStrike bilgisayar ve internet sorunuyla sarsıldı. CrowdStrike'ı kullanan tüm Windows kullanıcıları gün boyu "mavi ekran" sorunu yaşandı. Havayolları, hastaneler, demiryolları ve bankalarda yaşanan küresel sorun, milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. SABAH ise 5 soruda mavi ekran krizini yanıtladı. İşte dünyayı kilitleyen o krizin perde arkası!

BARIŞ ŞİMŞEK
Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

Dünya dün bir yazılımın internet hizmetlerine verdiği hasar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. ABD merkezli siber güvenlik ve antivirüs hizmeti veren CrowdStrike adlı şirketin ürününü kullanan tüm Windows kullanıcıları gün boyu "mavi ekran" sorunu yaşandı, kullanıcıların bilgi işlem sistemleri kilitlendi ve hizmet veremedi.

Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

Türkiye'de sorundan Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere hastaneler, demiryolları, bankalar, TÜVTÜRK muayene istasyonları ve televizyon yayıncılığı etkilendi. Yerli ve milli işletim sistemi PARDUS'u kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ise yaşanan krizden etkilenmedi.

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Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike kaynaklı bir bilgisayar ve internet sorunu tüm dünyayı vurdu. Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye'den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Sorunun neden başladığı, hangi kurumların etkilendiği ve oluşan zararın tazmini için izlenecek yol ve yöntemler şu şekilde:

Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

1-KÜRESEL İNTERNET SORUNU NEREDEN VE NASIL BAŞLADI?

Microsoft'a siber güvenlik ve antivirüs yazılımı sağlayan ABD Teksas merkezli CrowdStrike firması dün sabah erken saatlerde küresel ölçekte tüm kullanıcılarına bir güncelleme mesajı gönderdi. Güncellemenin yapılması ile birlikte ise ürünü kullanan kurum ve kuruluşlarda üretici firmanın yayınladığı güncellemeden kaynaklı Windows işletim sistemlerine ait sunucularda mavi ekran hatası meydana geldi. Söz konusu hata sebebiyle birçok kurumun dijital hizmetleri durma noktasına geldi.

Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

2-SORUNDAN KİMLER ETKİLENDİ?

Yaşanan sorun küresel ölçekte ulaştırmadan bankacılığa kadar dijital faaliyet yürüten neredeyse tüm hizmetleri durma noktasına getirdi. Türkiye'de ise THY başta olmak üzere hastaneler, demiryolları, bankalar, TÜVTÜRK muayene istasyonları ve televizyon yayıncılığı hizmetleri etkilendi. THY'de check-in kontuarları, bilgilendirme panoları, güvenlik cihazları, biletleme kısımlarının çoğu sorundan etkilendi. Demiryollarında biletlerin kesilmesi ve dijital bilgilendirme panolarında da sorunlar yaşandı.

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