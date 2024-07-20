Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike kaynaklı bir bilgisayar ve internet sorunu tüm dünyayı vurdu. Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye'den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Sorunun neden başladığı, hangi kurumların etkilendiği ve oluşan zararın tazmini için izlenecek yol ve yöntemler şu şekilde: