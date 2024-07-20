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Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
09:14
Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı kilitledi: İşte 5 soruda mavi ekran krizi!
Dünya, dün online bilgi güvenliği firması CrowdStrike bilgisayar ve internet sorunuyla sarsıldı. CrowdStrike'ı kullanan tüm Windows kullanıcıları gün boyu "mavi ekran" sorunu yaşandı. Havayolları, hastaneler, demiryolları ve bankalarda yaşanan küresel sorun, milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. SABAH ise 5 soruda mavi ekran krizini yanıtladı. İşte dünyayı kilitleyen o krizin perde arkası!