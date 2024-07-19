Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

MİCROSOFT MAVİ EKRAN HATASI NEDEN OLDU?

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike, Windows mavi ekran sorununun Falcon sensörüyle ilgili bir hata kaynaklı olduğunu belirtti.

Falcon sensörünün güvenlik verilerini toplamak için iş bilgisayarlarına kurulan bir yazılım olduğu kayda geçti. Şirket, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dünya genelinde Microsoft'ta yaşanan yazılımsal bir problem nedeniyle birçok şirket ve kuruluş işlemlerini durdurdu.

• Berlin Schoenfeld Havalimanı uçuşları askıya aldı.

• Bankacılık sistemleri durdu.

• Sky News, kesintiler nedeniyle yayın dışı.

• Londra Menkul Kıymetler borsası kesintiye uğradı.

• Birçok süpermarket ve AVM'de sistem kesintisi bildirdi.