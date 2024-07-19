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Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 10:54

Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

Dün geceden beri global çapta yaşanan mavi ekran problemi pek çok sitede probleme yol açtı. Bilgisayar açılış esnasında yaşanan mavi ekran hatasının Microsoft crowdstrike güncellemesi kaynaklı olduğu tespit edildi. Peki, Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

Microsoft Windows kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı mavi ekran hatası hakkında Microsoft mavi ekran hatası neden oldu sorusu yanıt arıyor. Dünya çapında pek çok şirkette işlemler sekteye uğrarken sorunun çözümüne ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür? İşte yapılan açıklamalar.

Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

MİCROSOFT MAVİ EKRAN HATASI NEDEN OLDU?

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike, Windows mavi ekran sorununun Falcon sensörüyle ilgili bir hata kaynaklı olduğunu belirtti.

Falcon sensörünün güvenlik verilerini toplamak için iş bilgisayarlarına kurulan bir yazılım olduğu kayda geçti. Şirket, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dünya genelinde Microsoft'ta yaşanan yazılımsal bir problem nedeniyle birçok şirket ve kuruluş işlemlerini durdurdu.

• Berlin Schoenfeld Havalimanı uçuşları askıya aldı.

• Bankacılık sistemleri durdu.

• Sky News, kesintiler nedeniyle yayın dışı.

• Londra Menkul Kıymetler borsası kesintiye uğradı.

• Birçok süpermarket ve AVM'de sistem kesintisi bildirdi.

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Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

THY'nin biletleme ve rezervasyon yaptığı sistemin network altyapısı 20 dakika boyunca çöktü. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'nda işlemler durdurulurken terminalde bulunan kontuar, bilet satış ve uçak kapılarında yoğunluk oluştu. Yaşanan sorunun ardından THY yardım masası sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Değerli Yolcularımız,

Bilgi sistemlerinde global çapta meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaktadır.

Güncel gelişmeler için X mecrasındaki
@TK_HelpDesk
hesabımızı takip edebilirsiniz.

Konuyla ilgili anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla"

Microsoft mavi ekran hatası neden oldu? Windows mavi ekran problemi nasıl çözülür?

WINDOWS MAVİ EKRAN PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar sürüyor.

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