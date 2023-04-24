Haberler
Yaşam
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
07:23
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 63 yaşındaki Menşure Bakan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda da hastanın ameliyata sonrası komplikasyonlar geliştirmesine rağmen doktor Çelik tarafından taburcu edildiği, tedavi için hastaneye yönlendirmediği gibi bu durumları göz ardı ettiği ileri sürüldü.