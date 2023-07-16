Haberler Yaşam Mide küçültme ameliyatı öldürdü! Resmen cinayet: Meğer sonuçlar çıkmadan…

Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:49

Mide küçültme ameliyatı öldürdü! Resmen cinayet: Meğer sonuçlar çıkmadan…

İstanbul Bağcılar'da özel bir klinikte mide küçültme ameliyatına giren 19 yaşındaki genç kız ameliyat masasında hayatını kaybetti. Kasiyerlik yapan Rojin Elveren'in acılı ailesi göz göre göre cinayet dedikleri olayla ilgili hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Kolum kanadım kırıldı diyen baba Murat Elveren; "Kızımın EKG'sini çekmişler tahlillerinin sonucu daha gelmeden ameliyata başlamışlar. Kızımın atar damarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. " ifadelerini kullandı.