Haberler Yaşam Mide küçültme ameliyatı sonu oldu! 19 yaşındaki Rojin Elveren'in acı sonu...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 17:14

Mide küçültme ameliyatı sonu oldu! 19 yaşındaki Rojin Elveren'in acı sonu...

İstanbul Bağcılar'da özel bir klinikte mide küçültme ameliyatına giren 19 yaşındaki genç kız ameliyat masasında hayatını kaybetti. Kasiyerlik yapan Rojin Elveren'in acılı ailesi göz göre göre cinayet dedikleri olayla ilgili hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Kolum kanadım kırıldı diyen baba Murat Elveren; "Kızımın EKG'sini çekmişler tahlillerinin sonucu daha gelmeden ameliyata başlamışlar. Kızımın atar damarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. " ifadelerini kullandı.