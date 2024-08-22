Mide tüpü ameliyatı Neslihan Yılmaz’ın sonu oldu! Doktor '‘Suyu çok içiyorsun ondan oluyor” dedi ama..

''KIZIMI MAHVETTİLER"

İlk ameliyatın ardından kızının ikinci defa ameliyata alındığını ve doktorun kendilerine "Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş" dediğini ileri süren anne Zübeyde Yılmaz, "Bu esnada kızım düzelmedi, sürekli ateşleniyordu. Çocuğum hiç rahat değildi, uyku da uyuyamıyordu. Sonrasında hastane üçüncü ameliyata alacağını söyledi ve aldılar. Bu ameliyattan önce zaten bizi bayram nedeniyle kadın doğum servisine verdiler, bu serviste klimalar da kapandı. Tek hasta biz olduğumuz için klimaları açmadılar. Hastanedekiler ve hemşireler bizi azarladı, kızımın fotoğraflarını çekip doktoruna atıyordum ve halinden haberdar ediyordum, buna da izin vermediler. Kötü şeyler yaşadık. Sonrasına ben kızımı kaybettim. Doktor ve hemşirelerden şikayetçiyim. Doktorun hatası olduğuna inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek, imkanı yok. Benim çocuğumu mahvettiler" şeklinde konuştu.

''KIZIMIN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER HAYATINI KAYBETTİ''

Hastanede kaldıkları yaklaşık bir aylık süreçte kızlarının durumu hakkında kendilerine sağlık bilgi verilmediğini ve sürekli olarak durumunun iyi olduğunu söylediklerini aktaran anne Yılmaz, "26 gün boyunca biz hastanede yattığımız süreçte hastane yönetimi ve doktordan hiçbir şekilde açıklama yapılmadı. Kızım vefat ettikten sonra da açıklama yapılmadı. Ben halen açıklama bekliyorum, benim çocuğumun neden vefat ettiğini öğrenmek istiyorum. Hastane sürecinde ne yaşadı? Çok kötü şeyler oldu ama hiçbir açıklama yapılmadı. Çocuğumun başında dosya bile yoktu, tansiyonu ölçüldüğünde, kan tahlili yapıldığında sorduğumuzda bize sadece 'çok iyi' dediler, başka da bir şey bilmiyoruz" diye konuştu.



''BÜYÜK UMUTLAR İLE BU YOLA ÇIKMIŞTI''

Vefat eden Neslihan'ın kardeşi Mihriban Yılmaz (24) ise "Ablam Neslihan, büyük umutlar ile mutlu olacağını düşünerek bu yola çıkmıştı. Böyle olacağını bilmiyordu, sonradan kendisi de çok pişman oldu ve üzülmüştü. Onu çok özlüyorum. İnşallah Türk adaleti yapılması gereken her şeyi yapar, adalete güveniyoruz" şeklinde konuştu.