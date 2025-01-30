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Haberler Yaşam MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:45

MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla puanını 9'a çıkaran takımın tur atlayıp atlayamayacağı son maçta netleşecek. Grup aşamasının son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Taraftarlar maç yayın ekranı başında yerlerini aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, şifresiz!

MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Yeni sistemde son 24 takımın play-off oynadığı formatta, sarı-lacivertliler tur şansını son haftaya taşımış durumda. Rakip Midtjylland ise 10 puanla son 16 umutlarını sürdürüyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmayı ekranlarda takip ediyor. İşte Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı

MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak

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MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aynı gün diğer temsilcilerimizin mücadeleleri de bulunduğu için Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!

TRT SPOR FREKANSI

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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