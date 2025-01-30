Haberler
Yaşam
MİDTJYLLAND -FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SAYFASI: UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:45
Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla puanını 9'a çıkaran takımın tur atlayıp atlayamayacağı son maçta netleşecek. Grup aşamasının son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Taraftarlar maç yayın ekranı başında yerlerini aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi Midtjylland -Fenerbahçe maçı canlı izle, şifresiz!