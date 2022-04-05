Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

'Midyeci Ahmet' ismiyle tanınan Ahmet Çiçek, boşandığı eşi Deniz Çelebi ile birbirine girdi... Anlaşamayan ikili, yakın bir tarihte evliliklerini bitirdi. Ahmet Çiçek, Beşiktaş'taki merkez şubeyi eski eşine devretti. MİDYECİ AHMET'E İSYAN ETTİ Midyeci Ahmet, sosyal medya paylaşımında, Beşiktaş'taki şubeyle hiçbir şekilde bağının kalmadığını belirtti. Çiçek, 'Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır' dedi. BU MARKA BENİM KOLYEM SATILARAK OLUŞTURULDU! Midyeci Ahmet'in eski eşi ise bu açıklamalar sonrası isyan etti. Midyeci Ahmet' markasına ilk günden beri emek verdiğini belirten Çelebi, 'Bu marka benim kolyem satılarak oluşturuldu' dedi. Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu: 'Herkesin gerçek yüzünü görmesini istiyorum!' | Video Çelebi, şöyle devam etti: 'Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Anti propagandasını yapıyor Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum. Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum. Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor'