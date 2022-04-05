Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

MİDYECİ AHMET'E İSYAN ETTİ

Midyeci Ahmet, sosyal medya paylaşımında, Beşiktaş'taki şubeyle hiçbir şekilde bağının kalmadığını belirtti. Çiçek, "Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır" dedi.