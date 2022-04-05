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Haberler Yaşam Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:12

Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

Mideci Ahmet, Beşiktaş şubesini boşandığı eşine devretti. Beşiktaş'taki şubeyle hiçbir bağının kalmadığını belirtti. Herkesi, bu şubenin karşısına açtığı yeni dükkanına davet etti. Midyeci Ahmet'in eski eşi Deniz Çelebi ise isyan etti…

Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

'Midyeci Ahmet' ismiyle tanınan Ahmet Çiçek, boşandığı eşi Deniz Çelebi ile birbirine girdi... Anlaşamayan ikili, yakın bir tarihte evliliklerini bitirdi. Ahmet Çiçek, Beşiktaş'taki merkez şubeyi eski eşine devretti.

Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

MİDYECİ AHMET'E İSYAN ETTİ

Midyeci Ahmet, sosyal medya paylaşımında, Beşiktaş'taki şubeyle hiçbir şekilde bağının kalmadığını belirtti. Çiçek, "Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır" dedi.

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Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

BU MARKA BENİM KOLYEM SATILARAK OLUŞTURULDU!

Midyeci Ahmet'in eski eşi ise bu açıklamalar sonrası isyan etti. Midyeci Ahmet' markasına ilk günden beri emek verdiğini belirten Çelebi, "Bu marka benim kolyem satılarak oluşturuldu" dedi.

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Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

Çelebi, şöyle devam etti: "Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz.

Midyeci Ahmet’in boşandığı eşi isyan etti: Gerçek yüzünü görün!

Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor.

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