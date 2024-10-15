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Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:26

Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos Adası'nda son dönemde gayrimenkul satışlarında yaşanan artış organize suç örgütlerinin iştahını kabarttı. Milyarca euroluk emlak piyasasına gözünü diken Yunan mafyası son olarak bir otel inşaatının ruhsatı için anlaşamadıkları tapu görevlisini sokak ortasında güpegündüz infaz etti. Artan şiddet olayları nedeniyle hükümet adadaki polis sayısını artırdı, olayların araştırılması için tam yetkili bir savcı görevlendirildi. Adada ikinci bir emre kadar inşaat izinleri durduruldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

Mavi beyaz kireç boyalı küçük evleri, dar sokakları, ünlü plajları ve gece hayatı ile cazibe merkezi olan Yunanistan'ın en kozmopolit adası Mikanos, son günlerde kanlı hesaplaşmalara ev sahipliği yapıyor. Ancak kanlı hesaplaşmaların nedeni bu kez ne uyuşturucu ne iç hesaplaşma ne de koruma parası. Organize suç örgütlerinin tek istedikleri adadaki gayrimenkul rantı.

Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

SATIŞTAN PAY İSTEDİLER

Adanın, dünya sosyetesinin uğrak mekanı haline geldiğini gören Yunan mafyası iddiaya göre emlak satışlarından ve imar rantından payını almak için düğmeye bastı.

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Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

İddiaya göre adada harita mühendisi olarak görev yapan Panagiotis Stathis (54) bölgedeki emlak piyasasına oldukça hakimdi ve inşaat halindeki denize sıfır bir otelin yan parselindeki 38 hektarlık arazinin satışından tek sorumluydu. Bu satıştan payını almak isteyen Yunan mafyası, Panagiotis Stathis'e baskı yapıyordu. Bu isteğe olumsuz karşılık veren Stathis için ölüm emri verildi.

Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

100 BİN EUROYA SUİKASTÇI TUTULDU

İddiaya göre bu iş için 2009 yılında Yunan armatör Periklis Panagopoulos'un kaçırılıp, 30 milyon euro karşılığında serbest bırakılması olayına adı karışan 44 yaşındaki bir mafya üyesi seçildi.

Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

100 bin euroya işi kabul eden suikastçı, Atina'nın zengin banliyösü Psychiko'da kadastrocu Panagiotis Stathis'u aracını park etmek istediği sırada scooterle yaklaşarak 15 el ateş etti. Stathis, olay yerinde hayatını kaybetti. Suikastçı ise kısa bir süre sonra yakalandı.

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