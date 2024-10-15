Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
16:26
Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü
Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos Adası'nda son dönemde gayrimenkul satışlarında yaşanan artış organize suç örgütlerinin iştahını kabarttı. Milyarca euroluk emlak piyasasına gözünü diken Yunan mafyası son olarak bir otel inşaatının ruhsatı için anlaşamadıkları tapu görevlisini sokak ortasında güpegündüz infaz etti. Artan şiddet olayları nedeniyle hükümet adadaki polis sayısını artırdı, olayların araştırılması için tam yetkili bir savcı görevlendirildi. Adada ikinci bir emre kadar inşaat izinleri durduruldu.