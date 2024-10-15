Mikanos adasında şok: Tatil cennetine emlak mafyası çöktü

Mavi beyaz kireç boyalı küçük evleri, dar sokakları, ünlü plajları ve gece hayatı ile cazibe merkezi olan Yunanistan'ın en kozmopolit adası Mikanos, son günlerde kanlı hesaplaşmalara ev sahipliği yapıyor. Ancak kanlı hesaplaşmaların nedeni bu kez ne uyuşturucu ne iç hesaplaşma ne de koruma parası. Organize suç örgütlerinin tek istedikleri adadaki gayrimenkul rantı.