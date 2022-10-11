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Haberler Yaşam Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:19

Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maçları devam ediyor. AC Milan ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen devler ligi canlı yayın ile takip ediliyor. E grubunda yarışan iki takım puan tablosunda birbiri arkasında yer alıyor. Futbolseverler Milan Chelsea maçı canlı izle ekranı karşısında yerlerini aldı. Şampiyonluk mücadelesinde muhtemel 11'ler, maçın canlı yayın saati ve kanalı gündemde. Peki, Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında tüm merak edilenler…

Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

Milan Chelsea maçı canlı izle için ekran başına geçildi. Şampiyonlar Ligi E grubunda mücadele eden takımlardan AC Milan kendi grubunda 3. Sırada yer alırken Chelsea 2. Sıraya oturmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022 karşılaşmaları 4. Hafta mücadeleleri oldukça yoğun ve heyecanlı geçiyor. Peki, Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın, muhtemel 11 ve tüm bilgiler…

Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

AC MILAN CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Ekim 2022 Salı (bugün)

Saat: 22.00

Yer: Giuseppe Meazza Stadyumu

Canlı Yayın Kanalı: EXXEN

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Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

MİLAN CHELSEA CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud

Chelsea: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount

Milan – Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi AC Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 11 EKİM 2022

19:45 Kopenhag - Man. City

19:45 Maccabi Hayfa – Juventus

22:00 AC MilanChelsea

22:00 D. Zagreb – Salzburg

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