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Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:58
Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Dolandırıcıların kurbanı bu kez milli basketbolcu Barış Hersek oldu. Hersek, kiralık araç için internet sitesinden gördüğü bir telefonla irtibata geçip 950 lira gönderdi. Ancak ne araç geldi, ne de telefonlarına bir daha cevap verildi. Savcılık, "baştan itibaren dolandırmak istedi" dedi. Mahkeme, kiralık aracın teslim edileceği söylenerek milli basketbolcunun kandırılıp zarara uğratıldığını belirtti. Dolandırıcının 3 yıl 4 ay hapsine hükmetti.