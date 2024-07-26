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Haberler Yaşam Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:58

Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Dolandırıcıların kurbanı bu kez milli basketbolcu Barış Hersek oldu. Hersek, kiralık araç için internet sitesinden gördüğü bir telefonla irtibata geçip 950 lira gönderdi. Ancak ne araç geldi, ne de telefonlarına bir daha cevap verildi. Savcılık, "baştan itibaren dolandırmak istedi" dedi. Mahkeme, kiralık aracın teslim edileceği söylenerek milli basketbolcunun kandırılıp zarara uğratıldığını belirtti. Dolandırıcının 3 yıl 4 ay hapsine hükmetti.

ARZU KAYA
Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Milli oyuncunun kiralık araç vaadiyle dolandırılması olayı 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Antalya'nın Alanya ilçesine giden Hersek araç kiralamak için bir internet sitesinde yer alan irtibat numarası ile iletişime geçti. Ozan K. adına 950 lira araç kiralama bedeli gönderdi. Ancak ne aracı alabildi ne de bir daha telefonlarına bakıldı. Dolandırıldığını anlayan milli basketbolcu şikayetçi oldu.

Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

"BAŞTAN İTİBAREN DOLANDIRMAK İSTEDİ"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk olarak Barış Hersek'in iletişim kurduğu hattın sahibi araştırıldı. Savcılık hattın yabancı bir kişi üzerine kayıtlı açık hat olduğunu ve bu yöntemin dolandırıcılık suçunda sıkça rastlandığını belirtti. Bankayla da yazışma yapan savcılık, Barış Hersek'in gönderdiği paranın Ozan K. isimli kişinin hesabına geçtiğini, bu kişinin kredi kartına ödeme yaptığı ve ATM'den de para çektiğini belirledi. Şüphelinin internet sitesi üzerinden Hersek'e kiralık araç teslim edeceğini söyleyerek kandırdığını kaydeden savcılık, para gönderilmesini sağlayarak menfaat temin ettiğini ve baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini vurguladı. 10 yıla kadar hapsini talep etti.

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Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

"TESLİM EDİLMEDİĞİ GİBİ İRTİBAT DA KURAMADIM"

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ozan K. Barış Hersek'i tanımadığını, para istemediğini, suç tarihinde de cüzdanını kaybettiğini ve içinde kartlarıyla birlikte şifrelerinin de bulunduğunu öne sürdü. Mağdur basketbolcu ise, Alanya'da araca ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İnternet ortamında araç kiraladığına dair ilanları bulunan sitelerden birindeki telefon numarası ile irtibat kurdum. Görüştüğüm kişi aracın fotoğrafını bana attı. 950 TL'ye anlaştık. Sonrasına bana verilen banka hesap numarasına parayı gönderdim. Ayrıca benden kimlik belgemin bir örneğini de istemişti. Onu da gönderdim. Araç iki gün sonra adresime teslim edilecekti. Ancak teslim edilmediği gibi bir daha da irtibat kuramadım. Bugüne kadar herhangi bir ödeme de yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi.

Milli basketbolcuya kiralık araç vurgunu: 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

'ZARARA UĞRATTI' CEZASI

Mahkeme, banka kayıt ve hesap hareketlerine göre paranın sanığın hesabına gönderildiği, para iadesi yapılmadığı gibi aracın da teslim edilmediğini ve böylelikle Barış Hersek'in zarara uğradığını belirtti. Sanığın cüzdanının çalınmış olması savunmasına da hesabında yapılan hareketlilikler çerçevesinde itibar edilmediğini ve suçtan kurtulmaya çalıştığını kaydeden mahkeme, internetin sağladığı yaygınlık ve kolaylıktan faydalanarak Hersek'i dolandırdığını aktardı. Sanığı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve bin 580 lira adli para cezasına mahkum etti. Sanığın cezaya itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde gönderildi. Üst mahkemede dosyanın incelemesi sürüyor.

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