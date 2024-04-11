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Haberler Yaşam Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 15:11

Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Acı olay Muğla'da yaşanmıştı. Milli dalgıç Serkan Toprak, kızıyla nefes egzersizi yaparken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Toprak, kurtarılamadı. Toprak'ın (45) 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı ortaya çıktı. 18 yaşındaki kızı Toprak Toprak'ın sözleri ise herkesi ağlattı.

DHA
Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Balıkesir'de bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden fenalaştı.

Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, kalp krizi nedeniyle hayatına gözlerini kapadı.

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Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Serkan Toprak'ın cenazesi dün Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Milli dalgıç Serkan Toprak'ın 7 Nisan'da Facebook hesabından, kızı Toprak ile yaptıkları bir antrenmanın videosunu paylaştığı ortaya çıktı.

Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Babası Serkan Toprak'ı 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonasına hazırladığını söyleyen Toprak Toprak, "Hedefi orada birinci olmaktı.

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