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Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
15:11
Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü
Acı olay Muğla'da yaşanmıştı. Milli dalgıç Serkan Toprak, kızıyla nefes egzersizi yaparken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Toprak, kurtarılamadı. Toprak'ın (45) 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı ortaya çıktı. 18 yaşındaki kızı Toprak Toprak'ın sözleri ise herkesi ağlattı.