Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken ölmüştü

Balıkesir'de bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden fenalaştı.