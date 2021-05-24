Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

Salgına karşı tedbirler kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenleri yanıtlamış ve 2021 yaz tatili ile beraber öğrencilerin karnelerini alacakları o tarihi kamuoyu ile paylaşmıştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihle ilgili konuşan Bakan Selçuk Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…