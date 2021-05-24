Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 23.05.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:32

Bakanı Selçuk'tan “?" sorusuna net yanıt! ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

Salgına karşı tedbirler kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre önce Bakanı merak edilenleri yanıtlamış ve ile beraber öğrencilerin karnelerini alacakları o tarihi kamuoyu ile paylaşmıştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihle ilgili konuşan Bakan Selçuk Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

Okulların kapanacağı ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği o tarih merakla bekleniyor. ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları bu noktada milyonlarca öğrenci ve velinin son günlerde gündeminde yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken bu kapsamda gözler karnelerin verileceği o tarihe çevrildi. Konuyla ilgili olarak Bakanı açıklamalarda bulunmuş ve tarihi kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan “Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

SON DAKİKA