Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusuna flaş yanıt! Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yaz tatili için tarihi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile duyurmuş ve öğrencileri 2 Temmuz tarihine kadar okullarda tutmak istediklerini ifade etmişti. Normalleşme kararlarıyla beraber okullarda yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak edilirken karnelerin verileceği tarih gibi birçok konu araştırılıyor. Bilindiği üzere ara tatil sömestrın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek?" sorularına yaptığı açıklama ile yanıt vermişti.