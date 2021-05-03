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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:03

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan için flaş açıklama! 2021 , ?

Okulların kapanması ve hakkında son gelişmeler öğrencilerin gündeminde bulunuyor. tarafından alınan kararlara göre tam kapanma sürecinde tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan uzaktan eğitime geçen ilkokul, lise, ortaokul öğrencileri gözlerin okulların ne zaman tatil olacağına çevirdi. Milli Eğitim Bakanı açıklamalarını peş peşe duyururken 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; , ? İşte MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve okullar açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

İlkokul, ortaokul ve lise gibi kurumlarda eğitim gören öğrenciler ile ilgili son açıklamaları merak ediyor. Mayıs ayına girmemizle birlikte okulların ne zaman kapanacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve veli sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere sınavların tamamlanması ve karne dönemi hazırlığından sonra yaz tatiline geçiş yapılacak. Son olarak Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasını yaptı. Böylelikle , yaz tatili ne zaman başlıyor soruları da yanıt buldu. İşte detaylı bilgiler…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Mayıs ayına girmemizle birlikte öğrencilerin gözleri tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasını yaparken yaz tatili tarihini de duyurmuş oldu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK!

"Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

UZAKTAN EĞİTİM 29 NİSAN'DA BAŞLADI!

, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır.' denildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?
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