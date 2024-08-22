1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Eğitimin çağa uygun şekilde geliştiği ve dersliklerin son sistemlerle donatıldığını aktaran Bakan Tekin, EBA eğitimine de dikkat çekti. Daha sonra 1, 5 ve 9'uncu sınıfları ilgilendiren o müjdeyi verdi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlıyor.