Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
16:52
1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlayacak. Yeni sene gelmeden oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçiren bakanlıkta yeni müfredatı da kapsayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli geliştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceğini duyurdu. Kapsamlı değişiklik 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için geliyor!