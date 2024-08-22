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Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:52

1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlayacak. Yeni sene gelmeden oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçiren bakanlıkta yeni müfredatı da kapsayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli geliştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çalışmanın hayata geçeceğini duyurdu. Kapsamlı değişiklik 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için geliyor!

1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Bakan Tekin katıldığı bir toplantıda Türkiye'de son 20 yılda yapılan eğitim gelişmelerini aktardı. Derslik başına düşen öğrenci sayısında önemli gelişmelerin kaydedildiğini aktaran Milli Eğitim Bakanı müjdeyi de verdi. Yeni model o sınıflarda başlıyor…

1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 20 yılda derslik sayısında artış, derslik başında düşen öğrenci sayısında önemli bir düşüş ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı bilgisini paylaşarak konuşmasına başladı.

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1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Eğitimin çağa uygun şekilde geliştiği ve dersliklerin son sistemlerle donatıldığını aktaran Bakan Tekin, EBA eğitimine de dikkat çekti. Daha sonra 1, 5 ve 9'uncu sınıfları ilgilendiren o müjdeyi verdi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlıyor.

1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Okullar 9 Eylül itibarıyla başlıyor. MEB çalışma takvimi ile belli olan ilk ders zili, ara tatil, sömestr tarihleri yeni sene öncesi öğretmen, öğrenci ve velilerle paylaşıldı.

1, 5 ve 9’uncu sınıflar dikkat! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı: Kapsamlı değişiklik 9 Eylül’de uygulanmaya başlıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, her kademenin ilk sınıfında yeni eğitim modelini uygulayacaklarını açıkladı.

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