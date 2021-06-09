Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bu yıl karneler ne zaman verilecek?

Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde eğitim alanında yapılan değişiklikler merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor sorusunun yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir kısmı uzaktan eğitime devam ederken bir kısmı da yüz yüze eğitime geçti. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade ederken yaz tatili ve yüz yüze eğitim hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı. Ziya Selçuk açıklamaları ile Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte son bilgiler…