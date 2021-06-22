Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

18 Haziran'da dijital karnelerini alan milyonlarca öğrenci 2 Temmuz tarihinde de basılı karnelerini alacak. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklama yapılmıştı. Haziran ayının bitmesine az bir zaman kala ise "Okullar ne zaman kapanacak?", "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" gibi soruların yanıtları, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Bakan Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna ilişkin açıklamayı geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. Buna göre; ! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması.