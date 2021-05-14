Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

17 Mayıs tarihinde son bulacak olan tam kapanma sokağa çıkma yasağının ardından milyonlarca öğrenci "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen sınavlar hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve konu ile ilgili detayları aktarmıştı. Bu kapsamda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınavın yapılacağı, ikinci dönemde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağı gibi bilgiler yapılan açıklamalarda yer aldı. Bu bağlamda; sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB açıklaması!