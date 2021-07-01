Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıkladı! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden karnelerini alabiliyor. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebileceği bilinirken okulların açılacağı tarih merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilen okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte Bakan Ziya Selçuk son açıklamaları