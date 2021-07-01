Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıkladı! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda alırken 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı olarak basılı karnelerini de alabilecekler. Bilindiği üzere telafi eğitimi, okullarda planlanan sosyal aktiviteler gibi bazı faaliyetler başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetler 2 Temmuz'da sona erecek ve okullar kapanacak. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasını bekleyenler okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte okullarda son durum