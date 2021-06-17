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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 08:45

Milli Eğitim Bakanı ''?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

tarafından ile karnelerin verilme tarihi açıklaması ile gündemde kalırken , karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt buldu. Hem teşekkür- takdir belgesi hem de karnelerini alacağı tarihi merak eden öğrenciler karnelerini dijital ortamda MEB tarafından belirtilen tarihte alacak. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken tüm detayları duyurdu. Haftalardır bu anı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman kapanacak? 2021 Karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte, Bakan Ziya Selçuk açıklamaları ile okulların kapanış tarihi ve karnelerin veriliş tarihi…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Haziran ayı normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken okulların kapanış tarihine çok kısa süre kaldı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından telafi eğitimi programı uygulanacak. Basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte Bakan Ziya Selçuk açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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