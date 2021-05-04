Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama: Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."